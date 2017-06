Incêndios

O presidente do PSD Pedro Passos Coelho manifestou hoje a sua solidariedade para com os familiares das 19 vítimas mortais e bombeiros que combatem o incêndio em Pedrogão Grande, distrito de Leiria.

"Quero expressar solidariedade e luto pela perda de vidas humanas", disse Pedro Passos Coelho, durante uma sessão de apresentação do candidato à autarquia de Ansião, localizada a cerca de duas dezenas de quilómetros do local do incêndio.

Já depois de ter discursado, Passos Coelho regressou ao palco, e, perante cerca de mil pessoas, deixou uma mensagem "muito sentida de solidariedade" às famílias e aos bombeiros que continuam a combater as chamas em Pedrogão Grande e pediu um minuto de silêncio em memória das vítimas mortais.