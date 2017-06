Incêndios

O primeiro-ministro considerou hoje que o incêndio em Pedrógão Grande "é seguramente a maior tragédia" em Portugal nos últimos anos, em declarações na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), onde chegou pelas 00:35.

António Costa vai reunir-se com o presidente da ANPC e com o comandante operacional da Proteção Civil para se inteirar da situação do combate aos incêndios no país, e em particular do que deflagrou no sábado à tarde em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, que já matou 19 pessoas.

"Infelizmente, esta é a seguramente a maior tragédia de vidas humanas de que temos conhecimento nos últimos anos em Portugal, em situação de incêndios florestais", declarou, à chegada à sede da ANPC, no concelho de Oeiras.