Incêndios

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, afirmou hoje que foi declarado o plano de emergência distrital face ao incêndio de grandes dimensões que deflagrou no norte do distrito de Leiria.

Em declarações aos jornalistas, Jorge Gomes afirmou que o primeiro-ministro, António Costa, está a acompanhar, a partir do posto de comando nacional, "todas as ocorrências" do incêndio que começou ao início da tarde de sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

Segundo o membro do executivo, mantém-se o mesmo número de vítimas - 19 mortos civis e 20 feridos.