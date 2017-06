Incêndios

Várias equipas da Polícia Judiciária (PJ) estão em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e outras vão a caminho, na sequência do incêndio que deflagrou no sábado e provocou 24 mortos, disse hoje à agência Lusa fonte policial.

"Temos diversas equipas no local da ocorrência e outras vão a caminho, da Diretoria do Centro, em Coimbra, do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e do Laboratório de Polícia Científica", estas duas sediadas em Lisboa, afirmou.

Segundo a fonte, "a PJ não teve comunicação oficial de que houvesse um incêndio doloso", mas a partir do momento em que há ocorrência de mortes desloca-se para o local".