Incêndios

A situação em Figueiró dos Vinhos "é caótica" devido ao avanço do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, existindo diversas povoações isoladas pelas chamas e um número indeterminado de feridos, disse hoje de madrugada fonte do município.

"Há diversas povoações a arder em todo o concelho e as chamas estão a cercar a vila [de Figueiró]", disse à Lusa a vereadora da Ação Social, entre outros pelouros, da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, Marta Fernandes.

A vereadora acrescentou que hoje de madrugada, no território concelhio, o incêndio está a ser combatido unicamente pelos bombeiros locais e pelos moradores das zonas afetadas, uma vez que as corporações dos concelhos vizinhos estão na linha da frente do combate ao incêndio em Pedrógão Grande.