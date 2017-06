Actualidade

O Ministério Público (MP) da Colômbia anunciou que um investigador especializado em antiterrorismo irá liderar a investigação ao atentado num centro comercial em Bogotá, em que morreram pelo menos três mulheres.

"Desde o primeiro momento o CTI [Corpo Técnico de Investigações do Ministério Público] de Bogotá e Nacional apoiam as diligências devido à explosão no centro comercial no norte de Bogotá", informou o MP no Twitter.

O organismo anunciou que "um investigador antiterrorismo assumiu a investigação à explosão", sem precisar a identidade do responsável.