Incêndios

O primeiro-ministro manifestou hoje o seu pesar pelas vítimas do incêndio registado no distrito de Leiria, que matou pelo menos 24 pessoas, e afirmou que no momento próprio será decretado o luto nacional.

"Queria, naturalmente, manifestar pesar por estes falecimentos, em particular às famílias que estejam enlutadas nesta tragédia, que nos comove, naturalmente, e que nos choca a todos pela sua dimensão", declarou António Costa, na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, distrito de Lisboa.

Em resposta aos jornalistas, o primeiro-ministro adiantou que "com certeza que o luto nacional será decretado, no momento próprio", mas considerou que "não será seguramente o momento próprio enquanto não estiverem apuradas totalmente as circunstâncias e as consequências".