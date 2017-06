Incêndios

O número de pessoas que morreram no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aumentou para 24, disse hoje o primeiro-ministro, António Costa.

"Confirma-se que estamos perante uma tragédia de grande dimensão. Neste momento estão já identificadas 24 vítimas mortais, mas o número de vítimas mortais pode vir a ser superior", disse António Costa, em declarações aos jornalistas, depois de ter estado reunido cerca de duas horas no Comando Nacional de Operações de Socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, distrito de Lisboa.

Segundo o primeiro-ministro, "todas as vítimas mortais estavam concentradas numa via de circulação ou nas suas imediações".