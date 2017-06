Incêndios

O primeiro-ministro advertiu que as trovoadas secas que ocorreram no sábado poderão repetir-se hoje e anunciou que durante a manhã vão chegar dois aviões Canadair de Espanha para apoiar Portugal no combate aos incêndios.

No final de uma reunião na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Oeiras, António Costa disse que o incêndio que matou pelo menos 25 pessoas no distrito de Leiria "esteve associado seguramente a um fenómeno meteorológico de trovoadas secas que ocorreu a partir das 14:00, 14:30 e até ao fim da tarde numa faixa do território entre Coimbra e o norte do Alentejo", no sábado.

Depois, o primeiro-ministro referiu que a meteorologia prevê que hoje, domingo, "sensivelmente no mesmo período, e na mesma área, entre Coimbra e o norte do Alentejo, possam voltar a ocorrer novas trovoadas secas".