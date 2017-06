Actualidade

O escritor Mário Cláudio recebe hoje o Prémio D. Diniz, da Fundação da Casa Mateus, que lhe foi atribuído pelo romance "Astronomia", publicado no ano passado.

O júri do Prémio D. Diniz, constituído por Nuno Júdice, Fernando Pinto do Amaral e Pedro Mexia, atribuiu, por unanimidade, o prémio de 2017 a Mário Cláudio, que o receberá do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa sessão a partir das 18:00, que conta igualmente com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

"Astronomia", que também venceu o Grande Prémio de Literatura dst, no início deste mês, relata, num registo autobiográfico, as diferentes fases da vida do autor - infância, maturidade e velhice --, refletindo uma visão fantasiosa de Mário Cláudio sobre o seu percurso.