José Saramago é homenageado com concertos de Carlos Marques e de Jorge Palma, quando se assinalam sete anos da morte do escritor, altura em que também é assinalado o aniversário da Fundação com o seu nome e da revista Blimunda.

"Junho é um mês especial, intenso e emotivo", são "dias de celebração, encontros, balanço, e também de reflexão e saudade". Assim começa o editorial do próximo número da revista digital Blimunda, que é publicado hoje no 'site' da Fundação José Saramago (FJS), dia em que passam sete anos sobre a morte do escritor.

"A falta que nos faz é muito grande, mas a bússola que temos é uma ferramenta poderosíssima: a sua obra e as suas ideias", com as quais se abrem diariamente as portas da fundação aos visitantes e aos leitores de José Saramago, refere o editorial.