Incêndios

O incêndio que deflagrou no sábado à noite em Rebelo, no concelho de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, está dominado e em resolução, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

No terreno, às 06:30, estavam ainda 231 operacionais com 62 veículos a combater este fogo, que está "em resolução", informa a ANPC na sua página na internet.

Um incêndio em resolução significa, de acordo com a Proteção Civil, que não há perigo de propagação além do perímetro já atingido.