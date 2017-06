Pedrógão Grande

O número de pessoas que morreram no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, aumentou para 39, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

Destas 39 pessoas, 18 foram encontradas em carros e quatro estavam numa outra área junto ao Itinerário Complementar (IC) 8. Outras três morreram por inalação de fumos, indicou o governante, em declarações aos jornalistas junto ao posto de comando, em Pedrógão Grande.

Jorge Gomes disse ainda haver 59 feridos, 18 dos quais foram para hospitais de Lisboa, Coimbra e Porto.