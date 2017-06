Incêndios

Onze distritos do país estão hoje em risco 'máximo' de incêndio, segundo informação disponível na página da Internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No norte do país estão em risco 'máximo' de incêndio mais de meia centena de concelhos dos distritos de Vila Real, Guarda, Bragança, Coimbra, Viseu, Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém, Beja e Faro.

O resto do interior norte e centro do país estão com um risco 'muito elevado' de incêndio e a maioria da região do Alentejo encontra-se em risco 'elevado'.