Pedrógão Grande

O PS informou que estão canceladas todas as iniciativas partidárias de hoje, devido à tragédia ocorrida no distrito de Leiria, onde um incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande provocou 43 mortos.

Fonte oficial do Partido Socialista disse à Lusa que as federações distritais do PS estão a cancelar as iniciativas no âmbito das próximas eleições autárquicas de 01 de outubro.

A mesma fonte indicou que para segunda-feira estava prevista uma reunião da comissão política do partido, que também foi cancelada.