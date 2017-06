Pedrógão Grande

Um novo balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, dá conta de 57 mortos, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.

ROC // ROC