Pedrógão Grande

O presidente do PS considerou hoje que Portugal vive "um momento de luto nacional" devido ao incêndio "com proporções sem paralelo" em Pedrógão Grande e outros dois concelhos e sugeriu que se faça mais tarde uma "avaliação adequada do que aconteceu".

Em declarações à Lusa no Porto sobre o incêndio que provocou pelo menos 57 mortos, Carlos César disse que agora é tempo de "cerrar fileiras para socorrer os que precisam de auxílio no imediato".

"Haverá um momento posterior em que será importante ajudar os que foram prejudicados nos seus bens, os que ficaram em situação difícil pela morte de familiares e proceder a uma avaliação adequada do que aconteceu", afirmou Carlos César.