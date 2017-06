Pedrógão Grande

Um novo balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, dá conta de 57 mortos, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

"Infelizmente o número de mortos aumentou para 57, o que mexe um pouco com todos nós", afirmou o governante no balanço do incêndio florestal feito às 10:00, junto ao posto de comando

Visivelmente emocionado, Jorge Gomes apontou os locais em que foram encontradas as vítimas mortais, na Estrada Nacional 236.1, que faz a ligação ao Itinerário Complementar (IC) 8.