Pedrógão Grande

O primeiro-ministro chefia uma delegação do Governo que vai hoje de manhã para as zonas mais afetadas pelo incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, e que já fez 57 mortos.

De acordo com fonte oficial do executivo, no terreno, António Costa terá reuniões com autarcas a preparar o planeamento pós incêndio e transmitirá também uma palavra de conforto e de solidariedade aos familiares das vítimas e aos elementos das corporações de bombeiros.

Acompanham António Costa nesta deslocação a Pedrógão Grande os ministros do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, da Agricultura, Capoulas Santos, e a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim.