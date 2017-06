Pedrógão Grande

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, cancelou hoje todas as iniciativas partidárias para esta semana devido à tragédia ocorrida no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que fez pelo menos 58 mortos.

O PSD informa em comunicado que Passos Coelho, que já tinha cancelado as iniciativas previstas para hoje, cancelará também as iniciativas partidárias previstas para o resto da semana.

Na segunda-feira, por exemplo, o presidente do PSD teria iniciativas partidárias em Coimbra e iria apresentar, ao final da tarde, a candidatura de Fernando Seara à Câmara Municipal de Odivelas.