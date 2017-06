Pedrógão Grande

O FC Porto expressou hoje a sua solidariedade para com os familiares das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

"O FC Porto solidariza-se com os familiares das vítimas do incêndio em Pedrógão Grande", excreveu o clube portista na sua conta oficial no Twitter.

O último balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, dá conta de 58 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.