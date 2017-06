Pedrógão Grande

A Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) lamentou hoje as vítimas causadas pelo incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, expressando "profunda consternação" pelas mortes que ocorreram.

Num comunicado assinado pelo presidente Pedro Cegonho, a ANAFRE deu a conhecer a sua "profunda consternação e tristeza pelas perdas humanas ocorridas" e transmitiu às famílias das vítimas "o maior sentimento de pesar de todas as freguesias de Portugal".

"Enviamos, ainda, um enorme abraço de solidariedade para com as populações afetadas, bombeiros que se encontram a combater os incêndios ainda ativos e para com os autarcas que, com angústia, acompanham dia e noite as populações e as suas terras", lê-se na nota.