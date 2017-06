Pedrógão Grande

O Paços de Ferreira deixou hoje uma mensagem de solidariedade para com os familiares das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

"O FC Paços de Ferreira vem deste modo apresentar os mais sentidos pêsames às famílias das vítimas de Pedrógão Grande", escreveu o clube pacense na sua página oficial da Internet, numa mensagem que acompanha uma imagem da tragédia que enlutou o país.

O último balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande dá conta de 62 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59.