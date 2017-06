Pedrógão Grande

O presidente da Assembleia da República convocou para terça-feira uma conferência de líderes extraordinária para reagendamento dos trabalhos do parlamento, devido à tragédia ocorrida na zona de Pedrógão Grande, informou fonte do gabinete de Eduardo Ferro Rodrigues.

Pelo menos 62 pessoas morreram no incêndio que atinge Pedrógão Grande e outros dois concelhos do distrito de Leiria desde sábado, disse hoje, cerca das 13:00, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

Em Pedrógão Grande está, desde manhã, em representação do presidente do parlamento, o vice-presidente da Assembleia da República Jorge Lacão, porque Ferro Rodrigues se encontra ausente do país.