Pedrógão Grande

O Presidente da República de França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro, Alexis Tsipras, enviaram hoje mensagens de solidariedade ao líder do executivo português, António Costa, pelas vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, que deflagra desde sábado.

De acordo com fonte oficial do Governo, entre o final da manhã e o início da tarde de hoje chegaram igualmente mensagens dos primeiros-ministros de Itália e Suécia, respetivamente Paolo Gentiloni e Stefan Löfven.

Esta manhã telefonaram a António Costa os primeiros-ministros de Espanha, Mariano Rajoy, e da Alemanha, Angela Merkel, deixando palavras de condolência na sequência da tragédia do incêndio que começou no sábado naquele muncípio do distrito de Leiria.