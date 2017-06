Incêndios

O incêndio que deflagrou no sábado, no concelho de Góis, distrito de Coimbra, "permance ativo" e a área "continua a arder com muita intensidade", disse à agência Lusa a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Paulo Santos, oficial de Operações e Emergência, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, acrescentou que o incêndio está em curso "há 23 horas e 20 minutos" e mobiliza "387 operacionais, 112 veículos e seis meios aéreos".

Depois do fogo florestal que deflagrou em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria - e que provocou pelo menos 62 mortes, segundo as últimas atualizações -, "este é o incêndio que mais meios mobiliza", referiu.