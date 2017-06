Pedrógão Grande

O primeiro-ministro, António Costa, corrigiu hoje o último balanço oficial de vítimas no incêndio que deflagrou no sábado em Pedrogrão Grande, de 62 para 61, uma vez que um dos registos tinha sido duplicado.

"Muito provavelmente o número de vítimas será superior, mas neste momento o número confirmado não são 62 mas 61 - um dos registos tinha sido duplicado --, mas não vale a pena alegrarmo-nos com isso porque iremos, certamente, encontrar mais vitimas no terreno", afirmou António Costa, em declarações aos jornalistas no local.

SMA // JLG