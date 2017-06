Pedrógão Grande

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que serão instalados no terreno quatro centros operacionais da Segurança Social em Pedrógão Grande, Avelar, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera.

Em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com os autarcas de Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa e Pedrógão Grande, o primeiro-ministro explicou que estes centros terão "condições para dar resposta quer a alojamentos de emergência quer a apoios sociais de emergência que sejam necessários", na sequência do incêndio que deflagrou na região e já fez, pelo menos, 61 mortos.

O primeiro-ministro anunciou ainda que "ficam encerrados por tempo indeterminado" os estabelecimentos de ensino dos concelhos de Pedrógão, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera.