Pedrógão Grande

O rei de Espanha, Felipe VI, enviou hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma mensagem de "profundo sentimento de pesar" pelas vítimas do incêndio no distrito de Leiria.

Na mensagem enviada a Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada na página da Presidência da República na Internet, Felipe VI afirma ter recebido "com profunda tristeza" a notícia do "trágico incêndio" que deflagrou no sábado à tarde no concelho de Pedrógão Grande, e que causou 61 mortos, segundo a última estimativa.

"Desejo enviar, em meu nome, e no nome do Governo e do povo espanhol, o meu mais profundo sentimento de pesar. Nestes momentos difíceis, a rainha junta-se a mim para pedir-lhe, senhor Presidente, que faça chegar as nossas condolências e todo o nosso apoio e solidariedade aos familiares dos falecidos, com os nossos melhores desejos para uma pronta e completa recuperação dos feridos", acrescenta.