Lisboa Belém Open

O alemão Oscar Otte, 181.º do 'ranking' mundial, surpreendeu hoje o número 93 da hierarquia, o japonês Taro Daniel, ao conquistar a primeira edição do Lisboa Belém Open em ténis, pelos parciais 4-6, 6-1, 6-3.

O 'top 100' mundial desde cedo que começou a provar o favoritismo no 'court' central de terra batida do CIF, tendo sido o primeiro a quebrar o jogo de serviço do adversário, mas obteve uma resposta imediata do alemão a fazer o 'contra-break'.

No entanto, o nipónico voltou a ser mais forte quando Otte tentava voltar ao jogo e serviu de seguida para fechar o primeiro parcial, por 6-4.