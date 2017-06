Pedrógão Grande

Mais de 40 enfermeiros ofereceram-se como voluntários para ajudar as vítimas do incêndio da zona de Pedrógão Grande, estando a Ordem e a administração de saúde do centro a preparar a forma de distribuir estes profissionais.

Em declarações à agência Lusa, a bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, explicou que tem estado desde madrugada em contacto com o ministro da Saúde, uma vez que várias unidades receberam feridos do incêndio, que começou no sábado na zona de Pedrogão Grande, onde já morreram pelo menos 61 pessoas.

Vários enfermeiros começaram a contactar a Ordem no sentido de se oferecerem para "doar o seu tempo", acudindo aos feridos e a familiares de vítimas, nomeadamente através do colégio de Saúde Mental da Ordem.