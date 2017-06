Autárquicas

O BE de Espinho apresentou hoje, como seu cabeça-de-lista à Câmara Municipal, nas eleições autárquicas de outubro, o engenheiro e professor António Couto Canastro, ex-vereador da Cultura em governos locais do PS.

Com 67 anos de idade, o candidato é formado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto, tem também uma licenciatura em Pintura pela Faculdades de Belas Artes e cumpriu ainda parte do mestrado em Arqueologia Pré-Histórica, pela Faculdade de Letras.

Ao longo da sua carreira, assinou diversos projetos elétricos para instalações industriais e edifícios habitacionais, foi professor em diversos estabelecimentos de ensino e assumiu a vereação da Cultura, Ação Social, Desporto e Turismo na autarquia de Espinho, entre 1993 e 2001.