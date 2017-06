Pedrógão Grande

O primeiro-ministro está a visitar áreas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande, estando pelas 18:00 no município vizinho de Figueiró dos Vinhos, depois de já ter passado por Castanheira de Pera, concelhos do distrito de Leiria.

Fonte oficial do Governo disse à agência Lusa que estas deslocações de António Costa tem como principal objetivo preparar o plano de resposta do Estado face às consequências do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande e que já fez 61 mortos.

Nestas deslocações, o líder do executivo tem estado acompanhado pelos ministros do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e da Agricultura, Capoulas Santos.