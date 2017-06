Actualidade

O PSD manifestou o seu pesar pela morte do antigo dirigente e fundador do partido Carlos Macedo, que morreu hoje aos 80 anos, e recordou a sua "militância ativa e influente desde a primeira hora".

"O PSD expressa o seu pesar pelo falecimento, que hoje ocorreu, do dr. Carlos Matos Chaves Macedo, recordando a militância ativa e influente do antigo dirigente do partido, desde a primeira hora", referem os sociais-democratas, em comunicado.

De acordo com a nota do PSD, Carlos Matos Chaves Macedo foi eleito vogal da Comissão Política Nacional do PSD, no I Congresso Nacional, em novembro de 1974.