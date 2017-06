Pedrógão Grande

A Câmara Municipal do Funchal endereçou hoje "a maior solidariedade" aos familiares e amigos" das vítimas dos incêndios em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

"O Município do Funchal endereça a maior solidariedade aos familiares e amigos das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande", refere a autarquia na sua página oficial no Facebook.

A CMF observa ainda que, "da mesma forma que em 2016 sentimos o coração dos nossos concidadãos do continente, podem nesta hora contar com o Funchal para a ajuda possível", concluindo com "uma palavra para a Autarquia de Pedrógão Grande, bem como às corporações de Bombeiros que dão o seu melhor nestas horas difíceis".