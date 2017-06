Actualidade

Pelo menos uma pessoa morreu na colisão frontal de uma autocaravana com uma viatura ligeira ao quilómetro 63 do IC2 em Asseiceira, no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, que fez cinco vítimas.

José Napumoceno, do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, disse à Lusa que o acidente ocorreu às 17.24 de hoje, tendo a vítima mortal sido declarada cadáver no local.

O comandante adiantou que a avaliação dos feridos está ainda a ser feita, tendo fonte da GNR afirmado aguardar confirmação sobre a existência de mais um morto.