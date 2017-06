França/Eleições

As mesas de voto para a segunda volta das eleições legislativas de hoje em França encerraram nas grandes cidades como Paris, Lyon, Lille e Marselha, depois de os outros municípios terem fechado às 18:00 (menos uma hora em Lisboa).

Mais de 65 mil mesas eleitorais estiveram hoje abertas em França desde as 08:00 (07:00 em Lisboa), para a segunda volta das eleições legislativas, com projeções a darem maioria ao partido do Presidente, Emmanuel Macron, e ao seu aliado.

FPA (CAYB/ISG) // ATR