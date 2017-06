Actualidade

O arquiteto Eduardo Souto de Moura foi um dos vencedores da 3.ª edição do Prémio Europeu de Intervenção no Património, na categoria de património construído, pelo projeto de reconversão do Convento das Bernardas, em Tavira, no Algarve.

O galardão é organizado pela Ordem dos Arquitetos da Catalunha e a Associação de Arquitetos para a Defesa e Intervenção no Património Arquitetónico (AADIPA), e visa distinguir obras de qualidade e projetos que contribuam para a preservação da memória coletiva.

De acordo com o sítio 'online' do galardão, o júri distinguiu mais três projetos: na categoria espaços exteriores, as "Hortas de Caramoniña", de Abalo Alondo Arquitetos, na categoria de planeamento, o projeto para proteger a antiga vila de Sant Andreu de Palomar, da autoria de Casadevall Serra, e, na categoria de divulgação, "Lições do património vernacular na arquitetura sustentável da Escola Superior Gallaecia y Socios", coordenada pela portuguesa Mariana Correia.