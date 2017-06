Pedrógão Grande

O Presidente da República vai fazer hoje uma comunicação ao país, pelas 20:30, sobre as consequências do incêndio que deflagrou no sábado no distrito de Leiria, que matou pelo menos 61 pessoas.

Marcelo Rebelo de Sousa vai falar a partir do Palácio de Belém, disse à agência Lusa fonte oficial da Presidência da República.

IEL // JLG