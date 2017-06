Actualidade

A Coreia do Norte acusou hoje as autoridades norte-americanas de terem agredido diplomatas norte-coreanos no aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, e confiscado a mala diplomática que eles transportavam.

Segundo o ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, citado pela agência oficial KCNA, funcionários norte-americanos confiscaram a mala diplomática de diplomatas que se preparavam para regressar a Pyongyang depois de assistirem a uma conferência em Nova Iorque.

Pyongyang pediu a Washington explicações sobre o incidente, que classificou como "uma provocação", de acordo com a mesma fonte.