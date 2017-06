Pedrógão Grande

O treinador português de futebol André Villas-Boas disse hoje que vai doar 100.000 euros às famílias das vítimas da tragédia do Pedrógão Grande.

A verba ficou definida depois de uma iniciativa do técnico na sua conta oficial no Instagram, na qual prometia doar 10 euros por cada like a uma publicação sua de uma foto do incêndio em Pedrógão Grande.

"O meu muito obrigado a todos os que contribuíram na minha página em favor das famílias das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Amanhã [segunda-feira] serão transferidos 100 mil euros em apoio às mesmas. Força Portugal", escreveu Villas-Boas na conta do Instagram.