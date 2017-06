França/Eleições

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, foi hoje eleita deputada, pela primeira vez, na segunda volta das legislativas em França, marcadas por uma vitória esmagadora do movimento do Presidente, Emmanuel Macron.

A Frente Nacional, de Le Pen, deverá contar com seis deputados na nova Assembleia francesa, de acordo com as primeiras projeções, incluindo Louis Aliot, vice-presidente do partido de extrema-direita e companheiro de Marine Le Pen, que é, até agora, deputado ao Parlamento Europeu.

Marine Le Pen foi eleita pelo seu círculo, Hénin-Beaumont (norte de França).