Pedrógão Grande

O Presidente da República promulgou hoje o decreto do Governo que declara luto nacional por três dias, pelas vítimas do incêndio no distrito de Leiria, anunciou a Presidência da República, numa nota enviada à agência Lusa.

"Em consequência, toda a programação dos próximos dias da agenda presidencial foi anulada e a bandeira nacional está a meia haste no Palácio de Belém", refere a mesma nota.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai fazer hoje uma declaração ao país, no Palácio de Belém, às 20:30.