Pelo menos três pessoas morreram hoje num ataque contra um complexo turístico frequentado por ocidentais nos arredores de Bamako, disseram à agência noticiosa espanhola EFE fontes policiais do Mali.

As forças malianas cercaram a zona onde se situa o complexo, numa localidade rural a leste da capital, mas não deram informações sobre o número de vítimas ou se existem reféns, indica a EFE.

Um responsável do Ministério da Segurança do Mali que não quis ser identificado disse à agência France Presse que o ataque está em curso e que é realizado por "presumíveis 'jihadistas'", adiantando que, além de forças especiais malianas, estão no local militares da operação francesa Barkhane e da ONU.