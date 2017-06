Confederações

O Chile, campeão sul-americano, venceu hoje os Camarões, detentor do título africano, por 2-0, no jogo inaugural do Grupo B da Taça das Confederações de futebol, que se disputa na Rússia.

Em Moscovo, o golo inaugural do encontro foi marcado por Vidal, aos 81 minutos, com Vargas a dilatar a vantagem aos 90+1.

A primeira jornada do Grupo B encerra na segunda-feira com o jogo entre a Alemanha, campeã mundial, e a Austrália, vencedora do campeonato asiático.