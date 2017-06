França/Eleições

Três deputados nacionalistas da Córsega alcançaram hoje, na segunda volta das legislativas francesas, a vitória nas suas circunscrições naquela ilha mediterrânica, o que significa que deverão entrar pela primeira vez na Assembleia Nacional.

Após ganhar as eleições regionais em 2015, o movimento nacionalista corso conquistou três dos quatro assentos que se elegem na ilha.

Michel Castellani desaloja o conservador Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Félix Acquaviva impôs-se ao candidato do partido do Presidente Emmanuel Macron, Francis Giudici, e Paul-André Colombani bateu o também conservador Camille de Rocca Serra, herdeiro de uma família que mantinha o assento parlamentar desde o início do século passado.