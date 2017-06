França/Eleições

A líder da extrema-direita em França, Marine Le Pen, hoje eleita deputada pela primeira vez, afirmou que a Frente Nacional "é a única força de resistência" no parlamento francês e prometeu combater as políticas "ditadas por Bruxelas".

"Face a este bloco que representa os interesses da oligarquia, nós somos a única força de resistência à dissolução do modelo francês", afirmou hoje à noite a responsável da Frente Nacional (FN), após comentar que os outros partidos "já mostraram a sua disposição para trabalhar" com o partido vencedor, A República em Marcha! (REM), do Presidente, Emmanuel Macron.

De acordo com as projeções, o partido de Le Pen poderá obter até nove lugares na Assembleia Nacional francesa, tornando-se a quinta força num parlamento em que o REM terá alcançado uma ampla maioria absoluta.