Pedrógão Grande

A vila de Cernache do Bonjardim, no centro do país, está esta noite expectante com as chamas que lavram no norte do concelho, propagadas a partir do incêndio que nasceu sábado em Pedrógão Grande.

"Estamos à espera, os nossos bombeiros estão rebentados a combater os fogos noutros sítios e agora ele está a chegar", diz Manuel Silva, à beira da estrada nacional que atravessa a vila.

Junto ao quartel dos bombeiros da vila concentram-se pessoas, todas prontas para ajudar mas muitas sem saber como.