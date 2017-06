Síria

Os Guardiães da Revolução, tropa de elite do regime iraniano, anunciaram ter hoje disparado uma série de mísseis contra "bases de terroristas" na região síria de Deir Ezzor, quase toda controlada pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).

Trata-se dos primeiros mísseis disparados pelo Irão para fora do seu território em 30 anos, desde a guerra Irão-Iraque (1980-1988), segundo a imprensa iraniana.

Os mísseis foram lançados do oeste do Irão "em retaliação" contra os atentados perpetrados a 07 de junho contra o parlamento e o mausoléu do 'ayatollah' Khomeini, em Teerão, que fizeram 17 mortos e foram reivindicados pelo EI, anunciaram os Guardiães num comunicado divulgado no seu site da internet, sepahnews.