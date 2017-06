França/Eleições

O duelo de apelidos lusófonos na 3.ª circunscrição de Essonne, nos arredores de Paris, foi vencido por Laëtitia Romeiro Dias, candidata "em marcha" que conquistou um assento parlamentar face a Virginie Araújo, de A França Insubmissa.

Laëtitia Romeiro Dias venceu a corrida eleitoral com 57,41% dos votos face à lusodescendente Virginie Araújo que obteve 42,59%.

"Estou muito feliz e orgulhosa por este resultado que é a concretização de vários meses no terreno para convencer os franceses da pertinência do nosso projeto. Estou também muito orgulhosa de ser um dos novos rostos da vida política francesa", disse à Lusa a francesa casada com um português que vai de férias a Portugal há 18 anos, desde que conheceu o companheiro.